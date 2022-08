Napoli, il Psg trattiene Keylor Navas: "Fa parte del gruppo, è convocato"

NAPOLI

Manca ancora l'accordo sulla buonuscita tra portiere e francesi. Galtier, allenatore dei parigini, dà il benvenuto a Fabian Ruiz: "Scelto da tempo"

© Getty Images Per un giocatore che lascia Napoli in direzione Paris Saint-Germain, un altro che rischia di non fare il viaggio inverso. Fabian Ruiz è già in Francia dove sta svolgendo le visite mediche con il club parigino tanto che è arrivato una sorta di benvenuto in conferenza stampa da Christophe Galtier ("Lo seguivamo da tempo, credo che ormai ci siamo") mentre non si sblocca la situazione relativa a Keylor Navas, scelto dagli azzurri come nuovo portiere.

Per quanto riguarda il centrocampista, tutto definito con il Psg che pagherà 23 milioni di euro al Napoli, con il quale lo spagnolo ha - o oramai sarebbe meglio dire aveva - un contratto in scadenza a giugno 2023. Il classe 1996 firmerà un quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione.

La situazione Navas resta invece complicata, tanto che Galtier in conferenza ha aggiunto: "Parliamo molto spesso insieme, è un nostro portiere e sarà convocato". Psg e portiere trattano la buonuscita sul contratto in scadenza 2024 senza trovare la quadra, tanto che il Napoli (con cui c'è già un accordo per un biennale da 4 milioni a stagione) inizia a valutare una doppia strategia: rinviare a gennaio l'investimento sul nuovo numero uno oppure sperare che costaricano e francesi arrivino alla risoluzione del contratto in modo da poterlo tesserare a zero anche dopo la fine del calciomercato. Questo secondo scenario, però, nasconderebbe una grossa insidia: le liste Uefa per la Champions vanno depositate entro fine giornata del 2 settembre, quindi con la risoluzione gli azzurri guadagnerebbero solo 24 ore in più per il nuovo arrivo.