Napoli, il papà di Kvara: "Il suo sogno è giocare nel Real"

MERCATO

Badri Kvaratskhelia spaventa gli azzurri, ma il club blinda il georgiano: pronto il rinnovo con adeguamento dell'ingaggio

Domenica alle 18.30 il Napoli giocherà l'ultima partita di una stagione fantastica che ha riportato in città lo scudetto, ma quello che succederà dopo è avvolto nel mistero. Spalletti e Giuntoli sono ai saluti, chi arriverà al loro posto? Riuscirà il club a trattenere Osimhen e Kim, per il quale lo United sembra pronto a pagare la clausola da 60 milioni? Cosa ne sarà di Kvaratskhelia, grande sorpresa del campionato? Per rispondere a quest'ultima domanda un indizio potrebbero essere le parole del padre del georgiano, Badri, che in un'intervista riportata da Il Mattino ha dichiarato: "I suoi sogni, i suoi obiettivi principali, sono vincere la Champions League e giocare nel Real Madrid".

Parole, quelle contenute nel libro "Kvaradona, un miracolo georgiano" di Emanuele Giulianelli, che evidentemente hanno fatto scattare un piccolo allarme in casa Napoli, che in questi giorni è al lavoro per blindare il suo gioiello. De Laurentiis ha invitato a Castelvolturno i manager del georgiano e ci sono stati già diversi contatti tra le parti.

La sensazione è che la fumata bianca sia vicina: il contratto di Kvara, in scadenza nel 2027, sarà prolungato di un anno e il suo stipendio salirà a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus (premi per la Champions, per lo scudetto e per i gol).

Il Real quindi può attendere: "È un professionista e vuole raggiungere gli obiettivi passo dopo posso, gradualmente - ha assicurato il padre del giocatore - Quindi il suo primo obiettivo è la prossima partita di campionato, di Champions League o della Nazionale. Ora non pensa al Real, nella sua testa c'è solo il Napoli".

