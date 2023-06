Continua il casting di De Laurentiis: risalgono le quotazioni di Nagelsmann

IL NUOVO ALLENATORE

Il presidente del Napoli sta valutando attentamente i vari profili di chi prenderà il posto di Spalletti sulla panchina azzurra

Poche le certezze su chi possa essere il sostituto di Spalletti sulla panchina del Napoli. O meglio, una c'è: la scelta, come sempre, sarà solo ed esclusivamente del presidente. De Laurentiis aveva scelto Luis Enrique ma la risposta dello spagnolo ("Aspetto la Premier") ha chiuso un discorso che, eventualmente, si potrebbe riaprire nel momento in cui tutte le panchine davvero appetibili del campionato più importante del mondo fossero già definite. Al momento resta libera quella del Tottenham e lì potrebbe finire l'ex ct della Spagna.

De Laurentiis ha stabilito i canoni della scelta: allenatore "giochista", preferibilmente dedito al 4-3-3 per non discostarsi troppo dalla "legacy" spallettiana. Il profilo giusto resta sempre quello di Vincenzo Italiano, nel mirino anche di altri club di alto livello (vedi alla voce Juventus), ma sta riprendendo piede la pista che aveva aperto il casting subito dopo la comunicazione da parte dell'allenatore dello scudetto di volere prendersi un anno sabbatico: quella che porta all'ex allenatore del Bayern Julian Nagelsmann.

Ad AdL il tedesco piace. E molto. Il suo è sempre stato un calcio super offensivo, per qualcuno anche troppo, e, secondo quanto riporta Repubblica, c’è stato anche un contatto diretto con il patron azzurro, ma la penale di 11 milioni di euro da versare al Bayern rappresenta un ostacolo. Il Napoli, però, è forte del ritorno in Baviera di Rummenigge, con cui De Laurentiis ha buonissimi rapporti, che potrebbe venire incontro alle esigenze della dirigenza azzurra facendo uno sconto sul prezzo da pagare per liberare l'allenatore.