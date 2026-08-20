Napoli, Badiashile: oggi seconda parte di visite mediche, poi la firma sul contratto

È attesa oggi la firma sul contratto fino al 2031, e poi l'annuncio ufficiale, per Benoit Badiashile al Napoli. Ieri il difensore centrale, arrivato in Italia martedì sera, ha svolto una prima parte di visite mediche, durata oltre quattro ore, che verranno completate in queste ore: un comprensibile approfondimento delle condizioni del francese, reduce da tre infortuni muscolari (e 139 giorni out) nell'ultima stagione col Chelsea.