Napoli, Badiashile: oggi seconda parte di visite mediche, poi la firma sul contratto

I giornali sportivi: giovedì 20 agosto 2026
© Rassegna Stampa
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È attesa oggi la firma sul contratto fino al 2031, e poi l'annuncio ufficiale, per Benoit Badiashile al Napoli. Ieri il difensore centrale, arrivato in Italia martedì sera, ha svolto una prima parte di visite mediche, durata oltre quattro ore, che verranno completate in queste ore: un comprensibile approfondimento delle condizioni del francese, reduce da tre infortuni muscolari (e 139 giorni out) nell'ultima stagione col Chelsea.
Con i Blues l'operazione è già chiusa da tempo sulla base di un prestito a tre milioni con l'aggiunta di un milione di bonus più 27 milioni per il diritto di riscatto. Sorride Allegri che avrà il centrale tanto atteso: il tecnico toscano potrebbe portarlo in panchina già sabato sera a Marassi per il debutto in campionato contro il Genoa.
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