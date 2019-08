Napoli, Icardi non apre: l'ultima idea è Zaha, pronti 65 milioni

Gli ultimi giorni di mercato sono stati giorni difficili per Ancelotti e i tifosi del Napoli, che nel giro di poco tempo hanno visto sfumare definitivamente Pepé, che ha firmato con l'Arsenal, e quasi definitivamente James Rodriguez, che nonostante le incompensioni con Zidane potrebbe restare a Madrid. Come se non bastasse Mauro Icardi, altro obiettivo degli azzurri, continua non prendere neanche in considerazioni destinazioni che non siano la Juventus o l’Inter e allora ecco che dalle parti di Fuorigrotta è nata un'idea a sorpresa: Wilfried Zaha.