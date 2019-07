Il Napoli torna su Lozano: Giuntoli incontra Raiola

MANOVRE AZZURRE

In attesa di capire come si evolverà la questione riguardante James Rodriguez, in casa Napoli torna caldo il nome di Lozano che, ormai da tempo, è sul taccuino del club azzurro. Martedì sera Cristiano Giuntoli ha incontrato Mino Raiola, agente del messicano: secondo quanto riferito dal Mattino, l'offerta partenopea è un ingaggio da 4 milioni a stagione mentre c'è ancora distanza tra De Laurentiis e il Psv, con cui però si potrebbe chiudere a circa 40 milioni di euro.

Una spinta alla trattativa, inoltre, potrebbe essere arrivata dall'eliminazione del Psv ai preliminari di Champions. Martedì, infatti, gli olandesi sono stati sconfitti 2-1 dal Basilea dicendo così addio alla prossima Champions. Un ko che potrebbe spingere la squadra allenata da Van Bommel a cedere Lozano.

Nel frattempo il Napoli sta valutando anche il possibile addio di Milik, che non ha ancora rinnovato il contratto (in scadenza nel 2021) ed è seguito dal Betis ma anche in Bundesliga. De Laurentiis chiede 60 milioni di euro per il centravanti, che invece vuole un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Con l'opportunità Icardi sullo sfondo, gli azzurri potrebbero scegliere di sacrificare proprio il polacco.