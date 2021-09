Napoli, Giuntoli e il rinnovo di Insigne: "Clima disteso, siamo fiduciosi"

NAPOLI

Il ds azzurro: "Sia noi che Lorenzo pensiamo al bene del Napoli"

C'è fiducia in casa Napoli per il rinnovo di Lorenzo Insigne, il cui contratto scade nel giugno 2022. In giornata c'è stato un pranzo tra l'agente del calciatore, Vincenzo Pisacane, e il presidente Aurelio De Laurentiis. "Noi in questo momento stiamo parlando con l’agente - ha spiegato il ds Cristiano Giuntoli -. C’è un clima molto disteso e siamo fiduciosi ma allo stesso tempo pensiamo al campo. Sia noi che Lorenzo pensiamo al bene del Napoli". Getty Images

Nell'intervista rilasciata a Sky Sport prima del match di Europa League contro lo Spartak Mosca, il dirigente azzurro ha anche parlato del riscatto di Anguissa, grande sorpresa di questo avvio di stagione. "Non serve anticipare il riscatto, ce l’abbiamo fissato a giugno - ha aggiunto -. E' inutile anticipare adesso il riscatto e il pagamento quando possiamo farlo a giugno".

Il Napoli è partito alla grande con 6 vittorie in altrettante giornate. "L’artefice è sempre il presidente, noi siamo la parte tecnica. Siamo sereni ma lo eravamo anche l’anno scorso in cui siamo stati falcidiati dagli infortuni. Abbiamo fatto 77 punti l’anno scorso. Quest’anno ci aspettavamo di partire forte, poi è ovvio che fanno piacere le sei vittorie su sei".

Il prossimo scoglio è la Fiorentina. "Partita molto difficile, complicata, come tante altre. Stanno facendo bene, hanno un allenatore bravo e sarà una gara difficile. Spalletti non mi ha detto nulla, le scelte di oggi non sono legate a domenica. Credo abbia bisogno di un coinvolgimento anche degli altri".