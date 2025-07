Napoli-Galatasaray: per Osimhen clausola anti-italiane di due anni e percentuale di rivendita al 10%

Da fonti turche vicine al Galatasaray è arrivata una novità importante nella lunga trattativa che dovrebbe portare definitivamente Osimhen a Istanbul. L'accordo fra i due club, che garantirebbe al Napoli la certezza di non ritrovarsi il nigeriano da avversario con un altro club in Serie A, la cosiddetta penale economica "anti-Italia", è stata concordata e avrà durata biennale e non triennale come sembrava nelle scorse ore.