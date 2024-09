Serie A, Cagliari-Napoli 0-4: Kvaratskhelia e Lukaku scatenati, Meret blinda i tre punti

CAGLIARI-NAPOLI 0-4

Gara sofferta per gli azzurri all'Unipol Domus, decisivo il portiere tanto quanto i colpi dei due giocatori offensivi

Cagliari-Napoli, scontri tra tifosi e gara sospesa









© ansa 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Terza vittoria consecutiva per il Napoli di Antonio Conte che nella quarta giornata di Serie A si è imposto 4-0 sul campo del Cagliari, in una partita interrotta sette minuti nel primo tempo per un lancio di oggetti e fumogeni tra tifoserie. Napoli in vantaggio al 18' con una conclusione di Di Lorenzo deviata nettamente da Mina, ma poi costretto a soffrire per la reazione dei sardi che ha portato a tre miracoli di Meret e a una traversa di Marin. A metà ripresa però gli azzurri hanno chiuso il match sull'asse Kvaratskhelia-Lukaku, bravi a calare il tris scambiandosi gli assist. Nel finale poker di Buongiorno.

LA PARTITA

Chiudete gli occhi e non guardate il risultato. Il Napoli torna da Cagliari con tre punti importanti in una trasferta delicata al termine di una partita complicata contro i rossoblù di Nicola. Ora riaprite gli occhi e guardate il risultato: 4-0. Sofferta? Sì, decisamente e molto più di quanto possa raccontare un risultato bugiardo in una vittoria in ogni caso meritata da parte della squadra di Antonio Conte. Prima della rete del raddoppio di Kvaratskhelia, infatti, era stato il Cagliari ad andare molto più vicino al gol del pareggio che a subire il bis, scontrandosi però contro la giornata da supereroe tra i pali di Meret. Al resto hanno pensato i campioni offensivi del Napoli che non hanno perdonato gli errori in impostazione di Scuffet e compagni, ringraziando, prendendo e portando a casa la terza vittoria consecutiva dopo l'inizio shock di Verona.

Dopo un buon inizio del Cagliari per intensità e palleggio, il Napoli ha sbloccato il match 18' con Di Lorenzo sfruttando un aumento dell'intensità nella pressione che ha portato a diversi errori della linea difensiva di Nicola. Con uno di questi il pallone è arrivato a Lukaku che al limite dell'area ha apparecchiato per la conclusione vincente del capitano azzurro, con deviazione decisiva di Mina. La reazione dei sardi è stata imminente con Azzi che ha impegnato Meret, dando un segnale chiaro a tutti di una battaglia ancora tutta da giocare e così è stato, almeno fino all'ora abbondante di gioco. Dopo sette minuti di stop per un continuo lancio di petardi e fumogeni tra tifoserie, il Cagliari ha avuto altre due grandi occasioni con Mina sugli sviluppi di corner, poi il portiere del Napoli si è dovuto superare anche su Piccoli nel lungo recupero del primo tempo.

A inizio ripresa però è stato ancora Meret a rendersi protagonista tanto da guadagnarsi la nomination per il migliore in campo. Subito in avvio si è superato sulla deviazione ravvicinata di Luperto, con il Cagliari vicino al pari con Luvumbo sulla respinta; poi è volato sotto la traversa per deviare in maniera decisiva il siluro di Marin dalla distanza spostandolo sulla traversa. Un muro che ha permesso al Napoli di restare avanti nel punteggio per poi dilagare nel finale. Al 66' il solito lavoro di Lukaku spalle alla porta ha visto il belga lanciare in profondità Kvaratskhelia d'esterno per il raddoppio, salvo poi vedere le parti invertite quattro minuti più tardi sfruttando un errore in impostazione di Scuffet. In pieno recupero il primo gol della nuova avventura per Buongiorno.

LE PAGELLE

Lukaku 7 - Quando vede il Cagliari il suo gol è ormai la classica cosa scontata nel calcio. Si ripete con la quarta maglia diversa, ma questa volta mette la firma in tutti i tre gol del Napoli prima con due assist e poi mettendoci la propria firma. Punto di riferimento per i compagni dal primo minuto.

Meret 7,5 - Il risultato racconta una sfumatura particolare della partita, ma buona parte dei tre punti raccolti dal Napoli a Cagliari sono passati dalle parate del portiere. Decisivo su Piccoli a fine primo tempo, miracoloso su Luperto e Marin con la propria squadra avanti col minimo scarto.

Kvaratskhelia 7 - Pronti, via e finisce al tappeto toccato duro sulla caviglia. Prova ad accendersi sulla sinistra come un moto perpetuo, ma soffrendo i costanti raddoppi della squadra di Nicola. Con uno scatto in profondità e l'intesa crescente con Lukaku però spiana la strada per i tre punti con un gol e un assist e metà secondo tempo.

Luperto 6 - Sfiora in due occasioni il gol dell'ex e dopo un primo tempo di buon livello, nella ripresa fatica a tenere il ritmo della partita come i compagni. Gli errori però non sono suoi.

Gaetano 5,5 - Dà qualità alla manovra del Cagliari nel primo tempo fino a quando il ritmo della squadra di Nicola è elevato.

IL TABELLINO

CAGLIARI-NAPOLI 0-4

Cagliari (3-5-2): Scuffet 5; Zappa 5, Mina 5,5, Luperto 6; Azzi 6 (15' st Zortea 5), Deiola 5,5 (1' st Adopo 5), Marin 6,5 (32' st Makoumbou 5,5), Gaetano 5,5 (15' st Mutandwa 5,5), Augello 6; Luvumbo 6, Piccoli 5,5 (32' st Pavoletti 5,5). A disp.: Sherbi, Ciocci, Wieteska, Palomino, Obert, Lapadula, Viola, Jankto, Felici. All.: Nicola 5,5.

Napoli (3-4-2-1): Meret 7,5; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Buongiorno 7; Mazzocchi 6, Anguissa 6,5, Lobotka 6 (29' st Gilmour 6), Spinazzola 6 (18' st Olivera 6); Politano 6,5 (36' st Neres sv), Kvaratskhelia 7 (29' st McTominay 6); Lukaku 7 (29' st Simeone 6). A disp.: Contini, Caprile, Juan Jesus, Rafa Marin, Folorunsho, Zerbin, Ngonge, Raspadori. All.: Conte 7,5.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 18' Di Lorenzo, 21' st Kvaratskhelia, 25' st Lukaku, 47' st Buongiorno

Ammoniti: Mina (C); Lobotka, Lukaku (N)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• Il Napoli ha vinto tre partite di fila in Serie A sotto la gestione di un singolo allenatore per la prima volta da febbraio 2023, con Luciano Spalletti (otto in quel caso).

• Romelu Lukaku è riuscito solo tre volte nella sua carriera nei maggiori 5 campionati europei a segnare e fornire più di un assist nella stessa partita e in due occasioni è successo sotto la guida di Antonio Conte (nel novembre 2020 vs Torino e oggi vs Cagliari).

• David Neres è il primo giocatore a servire almeno un assist in ciascuna delle sue prime tre gare di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).

• Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05), solo due giocatori sono riusciti a prendere parte ad almeno quattro reti nelle loro prime due presenze nel torneo con la maglia del Napoli: Khvicha Kvaratskhelia (3G+1A nel 2022) e Romelu Lukaku (2G+2A nel 2024).

• Dal suo esordio in Serie A (2022/23) Khvicha Kvaratskhelia ha sia segnato che servito un assist in una singola partita della massima serie nove volte, almeno tre in più di qualsiasi altro giocatore nel torneo.

• Khvicha Kvaratskhelia (25G+18A) è uno dei tre giocatori, insieme a Paulo Dybala e Rafael Leão, ad aver realizzato almeno 25 gol e servito almeno 15 assist nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2022/23).

• Dal suo esordio in Serie A (2018/19) Giovanni Di Lorenzo è il difensore italiano che ha segnato più gol in Serie A (18).

• Da inizio aprile, il Napoli è la squadra che ha segnato più gol da fuori area in Serie A (cinque).

• Primo gol di Alessandro Buongiorno con il Napoli in Serie A e il primo dallo scorso gennaio (vs i partenopei).

• Quattro degli ultimi sei assist di Romelu Lukaku in Serie A sono arrivati in trasferta.

• Giovanni Di Lorenzo ha realizzato due gol contro il Cagliari in Serie A, contro nessun’altra squadra ha fatto meglio nella massima serie (due anche contro Torino e Sassuolo).

• Per la prima volta Giovanni Di Lorenzo ha segnato più di un gol nelle sue prime quattro presenze stagionali di Serie A (due nel torneo in corso).

• Il Napoli ha vinto tre partite di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2023 (l’ultima di Spalletti e le prime due di Garcia).

• Il Cagliari non ha vinto alcuna delle prime quattro partite stagionali di Serie A per tre campionati di fila (dopo il 2021/22 e 2023/24) per la prima volta nella loro storia nel torneo.

• Era da novembre 2023 (2-0 vs Salernitana) che il Napoli non vinceva in trasferta con annesso clean sheet in Serie A.

• Il Napoli ha vinto una partita con quattro gol di scarto per la prima volta da settembre 2023 in Serie A (4-0 vs Lecce).

• Il Cagliari ha perso due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (quattro in quel caso).