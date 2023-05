Napoli, De Laurentiis punta su Luis Enrique: sondaggi in corso

NAPOLI

L'ex ct della Spagna il preferito dal presidente azzurro per sostituire Spalletti. L'ex capitano della Roma lo consiglia

Aurelio De Laurentiis non ha fretta di chiudere per l'allenatore che dovrà raccogliere la pesante eredità di Luciano Spalletti, che ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni. Ma il presidente azzurro sembra avere le idee molto chiare sul profilo cui vuole affidare la squadra, chiamata a confermarsi in Italia e a vincere in Europa, dove quest'anno ha sorpreso le rivali e incantato per il suo gioco. Luis Enrique è il nome che più lo intriga per curriculum e personalità, che proseguirebbe con quel 4-3-3 che fa funzionare al massimo il meccanismo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i sondaggi sono partiti e dall'altra parte non sono arrivate chiusure. L'ex ct della Spagna tornerebbe volentieri in Italia, dove ha allenato la Roma, anche se c'è la tentazione Premier League. L'offerta arrivata dal Chelsea però non lo avrebbe convinto.

De Laurentiis deve vedersela con la minaccia Psg, che sta pensando a Luis Enrique per la prossima stagione ma la concorrenza non lo spaventa. Così come l'aspetto economico: con l’aiuto del Decreto Crescita la missione infatti non sarebbe impossibile. A promuovere Lucho come prossimo allenatore del Napoli anche Francesco Totti, che lo ha allenato alla Roma: "Luis Enrique è decisamente un tecnico da Napoli. Mi piace, lo stimo e penso che possa fare bene - ha detto al Corriere dello Sport - È un grande allenatore. Sostituto perfetto di Spalletti? Sì, perché sono due tecnici molto simili come stile di gioco ma anche di allenamenti. Per me sarebbe un’ottima scelta".

Diversi i nomi accostati alla panchina azzurra, oltre a quello dello spagnolo. Su tutti quello di un altro spagnolo, Rafa Benitez, che ha già allenato il Napoli e che è rimasto in ottimi rapporti con il patron azzurro dopo l'addio nel 2015. In Italia AdL stima molto il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano e lo ha anche dichiarato pubblicamente, e quello del Bologna Thiago Motta. Ma Luis Enrique è il suo obiettivo numero uno.