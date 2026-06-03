Il Napoli aspetta Allegri: i tempi di De Laurentiis e i dettagli del contratto, con premio scudetto

Antonio Conte ha già detto addio al Napoli nella conferenza stampa con De Laurentiis dopo l'ultima di campionato contro l'Udinese. Il Napoli ha salutato e ringraziato il tecnico artefice del quarto scudetto della storia azzurra con un post sui social. Oggi il nero su bianco con la risoluzione consensuale del contratto e la separazione con De Laurentiis in un clima di massima distensione. Poi l'attesa per l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, che sempre in giornata si libererà dal Milan - previsto l'incontro tra i suoi agenti e Calvelli membro del Cda rossonero con delega per sostituire l'ex ad Furlani, balla un milione tra le sue richieste e l'offerta del club - e dunque potrà firmare per il Napoli.



L'annuncio potrebbe arrivare entro la fine della settimana: il presidente azzurro ha fretta, vuole annunciarlo prima della sua partenza per gli Stati Uniti. Allegri, che è sempre stato il nome in pole per il dopo Conte, l'ha spuntata nella corsa a due con Vincenzo Italiano e ora non vede l'ora di lasciarsi alle spalle una stagione difficile a Milano, chiusa anche peggio. Per il tecnico toscano il Napoli ha pronto un contratto biennale con opzione per una terza stagione a favore del club azzurro con uno stipendio di 4,5 milioni all'anno più bonus, con un premio speciale in caso di scudetto. Come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', Allegri vorrebbe portare al Napoli anche dieci collaboratori tra cui l'ex attaccante Bernardo Corradi. Sempre oggi, se tutto andrà secondo programma, potrebbe esserci già un incontro tra Allegri e il ds azzurro Giovanni Manna. Sarà anche l'occasione per il primo summit di mercato, con Allegri che potrà dettare le linee sui giocatori graditi per affrontare la prossima stagione. Tra questi Rabiot, che il tecnico ha fortemente voluto con sé al Milan.