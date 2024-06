Napoli-Conte, via al countdown: grande attesa per l'annuncio, si complica Lukaku

NAPOLI

Il tecnico ex Juve e Inter sarà in città per la presentazione in grande stile: mercoledì può essere il giorno giusto

Manca sempre meno per l'arrivo a Napoli di Antonio Conte. Nonostante i rumors che riferivano di un presunto arrivo del tecnico leccese in città nella serata di ieri, c'è ancora da attendere: l'ex Juve farà capolino sotto il Vesuvio solamente nel giorno della presentazione, non prima. E il giorno designato sembra essere quello di mercoledì con firma e annuncio ai media. Intanto chi ha fatto ritorno da Ibiza è stato Aurelio De Laurentiis, segno che l'annuncio di Conte, con grande cerimonia annessa, è ormai prossimo. Il lungo corteggiamento, iniziato mesi fa, è andato a dama: tra poco sarà subito tempo di pensare al mercato. E l'arrivo di Lukaku, pallino del 54enne tecnico, è tutt'altro che scontato. La 'colpa' è di Mourinho e Maresca, rispettivamente nuovi allenatori di Fenerbahce e Chelsea.

Dopo una stagione a dir poco fallimentare, De Laurentiis vuole fare le cose in grande per cercare il rilancio e mettere le basi per un progetto vincente. Se l'addio di Victor Osimhen appare come una certezza, si farà il possibile per trattenere Kvaratskhelia, inseguito dal Psg: l'obiettivo è il rinnovo del contratto. D'altronde Conte vuole trattenere a tutti i costi il georgiano, così come Di Lorenzo, nonostante il caso scoppiato dopo le tante esternazioni dell'agente con tanto di 'dura' risposta del club azzurro.

Il tecnico leccese, che sarà coinvolto a pieno nel mercato assieme al nuovo ds Manna, avrà a disposizione un budget di oltre 200 milioni di euro da gestire, compreso l'incasso derivante dalla cessione del nigeriano. Osimhen però difficilmente finirà al Chelsea: secondo quanto riferiscono dall'Inghilterra, l'ex Lille non è un profilo molto gradito al nuovo allenatore Maresca. Di conseguenza si fa più difficile l'arrivo in Campania di Lukaku, di rientro dalla Roma e destinato a finire nell'affare. A complicare il tutto ci pensa pure Mourinho, che lo vorrebbe con sè al Fenerbahce: la pista può diventare caldissima.

La difesa azzurra, un colabrodo dopo l'addio di Kim, andrà rinforzata pesantemente: da capire anche quale decisione verrà presa sul fronte Meret, in scadenza a giugno del 2025. A centrocampo l'intoccabile vero è Lobotka (nonostante le voci che lo accostano al Barcellona), mentre per Anguissa risuonano forte le sirene dell'Arabia Saudita.