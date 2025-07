Napoli, De Laurentiis: "De Bruyne farà la differenza, Conte non sbaglia"

Non mancano le critiche al calcio italiano. "Il calcio è estremamente indebitato, non solo in Italia ma anche in Europa. In Lega vedo grande confusione, mancano gli imprenditori nei momenti clou, quando la presenza del proprietario è determinante. Io capisco ad e dg, sono impossibilitati a prendere certe decisioni. Ai fondi sono sempre stato contrario, sono di passaggio, devo massimizzare e basta. C'è qualcosa che non funziona, poi siamo troppi - ha attaccato De Lauretiis -. Non ci sono risultati economici per alimentare 20 squadre. Per quanto riguarda la FIGC, Gravina e Viglione sono una coppia inaffondabile, sono capaci di dare il massimo delle potenzialità al calcio italiano. Sono bravissimi e se il governo cominciasse ad ascoltare di più le richieste di presidenti e proprietari, secondo me si andrebbe dritti a un successo maggiore e a una minor negatività come indebitamento".