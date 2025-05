Milan, Allegri e Tare al lavoro sul mercato: Maignan e Leao non si toccano, fissato il prezzo per Theo

Il confronto tra allenatore e ds è partito da alcuni senatori: Mike Maignan e Rafa Leao sono ritenuti centrali da Allegri, che ne reputa fondamentale la conferma, mentre Theo Hernandez è stato inserito nella lista dei sacrificabili. D'altronde il francese ha un contratto in scadenza nel 2026 e il rinnovo è al momento lontanissimo. L'Al Hilal spinge forte con la consueta offerta-monstre per il giocatore (si parla di circa 18 milioni a stagione), ma al momento non sembra intenzionato a spingersi oltre i 20 milioni di euro per il cartellino, mentre i rossoneri ne vorrebbero 30. La sensazione è comunque che dopo 6 stagioni Theo lascerà Milano.