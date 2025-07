Noa Lang si presenta: "Il Napoli è un sogno e un onore. Voglio far divertire i tifosi"

Poi qualche considerazione sulle sue caratteristiche tecniche. "Amo dribblare. Da me potete aspettarvi tante finalizzazioni, assist e gol. Voglio far divertire gli spettatori. Sono il tipo di giocatore che il tifoso vuole vedere giocare allo stadio - ha spiegato -. Appena prendo il pallone il tifoso si appoggia in avanti per vedermi giocare". "E' il momento di diventare un giocatore completo e migliorare le mie qualità difensive - ha proseguito -. Sono venuto in Italia anche per questo e credo che l'allenatore sia quello giusto". "Dal primo minuto Conte mi ha già parlato della tattica, come ho detto sono convinto che in questo senso migliorerò tanto", ha aggiunto.