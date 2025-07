Napoli, ufficiale Lang. Milinkovic-Savic in chiusura, atteso il via libera per Beukema

Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo dal PSV Eindhoven di Noa Lang ed è pronto ad abbracciare Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, che ha una clausola da 19 milioni di euro valida per l'Italia, ha accettato la proposta del club campione d'Italia a giugno e l'operazione con il Torino è ora alla fase finale. Farà, invece, il percorso inverso Cyril Ngonge: l'accordo è stato trovato per un 1 milione di euro per il prestito e 11 milioni per il diritto di riscatto. Il calciatore ha già detto sì al Toro. Per la difesa in chiusura anche l'affare Beukema con il Bologna.