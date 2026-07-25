Atletico Madrid, ufficiale Kang In Lee: un acquisto che libera Julian Alvarez?

Nato il 19 febbraio 2001 a Incheon (Corea del Sud), Kang In Lee è entrato a far parte del settore giovanile del Valencia CF all'età di soli 10 anni e ha fatto il suo debutto in prima squadra il 30 ottobre 2018 in una partita di Copa del Rey. Quella stagione ha vinto il torneo, disputando sei partite di coppa. L'esterno ha collezionato 62 presenze con il Valencia prima di trasferirsi al Maiorca nell'agosto 2021. A Palma, è stato un giocatore chiave nelle formazioni di Luis García Plaza e Javier Aguirre, totalizzando 73 presenze in due stagioni prima di firmare per il PSG nell'estate del 2023.