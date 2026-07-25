Atletico Madrid, ufficiale Kang In Lee: un acquisto che libera Julian Alvarez?

Kang In Lee è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Un rinforzo in attacco per la squadra del Cholo Simeone che ora potrebbe liberare Julian Alvarez in direzione Arsenal o Barcellona: "L'Atlético Madrid e il Paris Saint-Germain hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Kang In Lee, che ha firmato con il nostro club fino al 30 giugno 2031.
Centrocampista mancino di talento, il venticinquenne può giocare sia come trequartista che sulle fasce, e si distingue per la sua visione di gioco, l'ottimo controllo di palla e la capacità di passare e tirare in porta.
Nato il 19 febbraio 2001 a Incheon (Corea del Sud), Kang In Lee è entrato a far parte del settore giovanile del Valencia CF all'età di soli 10 anni e ha fatto il suo debutto in prima squadra il 30 ottobre 2018 in una partita di Copa del Rey. Quella stagione ha vinto il torneo, disputando sei partite di coppa. L'esterno ha collezionato 62 presenze con il Valencia prima di trasferirsi al Maiorca nell'agosto 2021. A Palma, è stato un giocatore chiave nelle formazioni di Luis García Plaza e Javier Aguirre, totalizzando 73 presenze in due stagioni prima di firmare per il PSG nell'estate del 2023.
Kang In Lee ha collezionato 124 presenze con la squadra parigina, segnando 16 gol e fornendo 16 assist, e ha vinto due Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale, oltre a tre titoli di Ligue 1, due Coppe di Francia e due Supercoppe di Francia.
Nazionale sudcoreana a livello giovanile, nel 2019 ha guidato la sua nazionale al secondo posto nella Coppa del Mondo FIFA Under-20, torneo in cui è stato premiato con il Pallone d'Oro. Ha inoltre vinto una medaglia d'oro ai Giochi Asiatici del 2022 – sebbene la manifestazione si sia svolta nel 2023 – con la nazionale sudcoreana Under-23 che ha sconfitto il Giappone per 2-1 in finale.
Kang In Lee ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore del suo paese in un'amichevole il 5 settembre 2019 contro la Georgia (2-2). Da allora, ha collezionato 50 presenze con la Corea del Sud, l'ultima delle quali ai Mondiali FIFA 2026.
Benvenuto ad Atleti, Kang In Lee!".