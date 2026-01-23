MANOVRE AZZURRE

Napoli, ipotesi convocazione lampo per Giovane: Conte punta ad averlo per la Juve

Visite mediche a Roma e poi ultime pratiche burocratiche: il brasiliano potrebbe partecipare alla rifinitura e poi volare a Torino coi nuovi compagni

23 Gen 2026 - 17:24
La nuova era dell'attacco del Napoli è già partita. Addio a Lucca e Lang rispettivamente in direzione Nottingham Forest e Galatasaray, benvenuto Giovane, nuovo acquisto in arrivo dal Verona. 

Antonio Conte, dopo le difficoltà relative anche ai tanti infortuni, non vuole perdere altro tempo e ripartire con questo nuovo ciclo offensivo, che potrebbe vedere l'approdo alla corte di De Laurentiis anche di altri nuovi volti. 

Il primo obiettivo è intanto quello di tamponare l'emergenza, anche perché all'orizzonte c'è una partita per niente banale, quella in casa della Juventus di domenica alle 18. Se Lukaku fa progressi in amichevole, si potrebbero rivedere in lista anche Meret e Anguissa

La speranza di Conte però è quella di poter convocare subito Giovane. I tempi sono stretti, ma la missione non è impossibile. L'attaccante brasiliano in questo momento è a Roma per completare le visite mediche e procedere con le ultime pratiche burocratiche. 

Entro la giornata di sabato, il suo tesseramento al Napoli dovrebbe essere ufficiale con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. In quelle stesse ore, Giovane, che ha già ottenuto l'idoneità sportiva per la stagione corrente in estate con il Verona, potrebbe raggiungere i nuovi compagni a Castel Volturno per la rifinitura pre Juve. 

Se tutto andrà per il verso immaginato, Conte potrà dunque inserirlo nella lista dei convocati e portarlo almeno in panchina per la gara dello Stadium. Impatto immediato, si spera, per un attacco che nelle ultime due gare (Sassuolo e Copenhagen) è stato costretto ad affidarsi al giovanissimo Vergara

