Juve, in uscita non c'è solo Adzic. Anche Joao Mario e Gatti in partenza
26 Dic 2025 - 17:15
Non c'è solo Adzic in uscita dalla Juventus nel mercato invernale. Joao Mario, infatti, non è mai entrato nel radar di Spalletti. Il Crystal Palace ci sta pensando, mentre Gatti piace al Milan ma la Juve, al momento, lo considera incedibile.
