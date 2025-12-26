Klopp-Real Madrid, la Red Bull alza il muro: "Nessuna clausola, resta qui"

Le voci dalla Spagna su un possibile approdo di Jurgen Klopp al Real Madrid, per sostituire un Xabi Alonso in difficoltà, si infrangono contro la smentita secca della Red Bull. A spegnere i rumors ci ha pensato il CEO Oliver Mintzlaff, intervenuto alla Bild per blindare il manager tedesco. "Qui si sente a casa e il suo impegno è totale", ha chiarito il dirigente, svelando un dettaglio contrattuale decisivo che chiude ogni porta alle Merengues: "Il suo contratto non prevede alcuna clausola rescissoria". Klopp, dunque, non si muove: il suo futuro resta legato al progetto Red Bull.