Napoli, caccia all'erede di Koulibaly: nel mirino Kim, Acerbi e Bailly 

MANOVRE AZZURRE

Nel frattempo in chiusura l'affare Ostigard: scambio di documenti e annuncio ufficiale

© Getty Images In casa Napoli sono ore caldissime sul mercato. Kalidou Koulibaly è a Londra per svolgere le visite mediche col Chelsea e a Castel Volturno si lavora a testa bassa per trovare l'erede del senegalese. Caccia complicata vista la caratura del giocatore in uscita, ma comunque molto attiva. Nomi alla mano, per sostituire il "Comandante" gli azzurri stanno sondando il mercato in lungo e in largo. Per quanto riguarda Leo Ostigard ormai siamo alla stretta finale con tanto di scambio di documenti col Brighton, ma il vero "erede" di KK non sarà lui. Oltre al norvegese, infatti, nel mirino del Napoli ci sono anche Kim Min-jae, Francesco Acerbi, Eric Bailly e altri ancora.

Tre profili diversi per età, prospettive e costi. Ma andiamo con ordine. Al momento Kim Min-jae sembra l'uomo in cima alla lista dei desideri del Napoli, ma portarlo in Serie A non sarà né facile, né economico. Il colosso 25enne del Fenerbahce ha infatti tanti estimatori in Europa e una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe complicare un po' i piani azzurri.

Dunque sotto con le alternative. Il secondo profilo nel mirino di De Laurentiis è quello di Francesco Acerbi. In rotta con i tifosi biancocelesti, il centrale è in uscita dalla Lazio e cerca una sistemazione di livello per rilanciarsi. Un'occasione preziosa per gli azzurri, che potrebbero decidere di puntare proprio sul centrale della Nazionale per colmare il vuoto lasciato in rosa dalla partenza di Koulibaly. Ipotesi che piacerebbe anche a Spalletti, a caccia di un giocatore d'esperienza per guidare la difesa.

Quanto invece all'ivoriano Bailly, per ora si registra solo un primo sondaggio. Il giocatore del Manchester United piace a Giuntoli, ma anche in questo caso le cifre in ballo non sono affatto basse. Nel mirino anche dell'Olimpique Marsiglia, il classe '94 ha infatti una valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Cifra che gli azzurri contano di poter abbassare un po' eventualmente, ma che non convince proprio tutti a Castel Volturno.

Situazione che lascia aperte sullo sfondo infine anche altre piste in secondo piano. Si va dal francese Lacroix del Wolfsburg a Palomino dell'Atalanta passando per Pape Cisse dell’Olympiakos e Marcos Senesi del Feyenoord. A Napoli è partita la caccia all'erede di KK.