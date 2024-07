Napoli: Buongiorno a Villa Stuart per le visite mediche, poi la firma

MANOVRE AZZURRE

Il difensore sta per diventare ufficialmente un giocatore azzurro. "Conte mi ha caricato, sono contentissimo"

© italyphotopress 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Alessandro Buongiorno è a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore torinese è arrivato ieri era a Roma e ha svolto nella prima mattinata di oggi le visite mediche a Villa Stuart prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà al club azzurro fino al 2029. Per lui stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione. Al Torino, proprietario del suo cartellino, andranno 35 milioni di euro più 5 di bonus. Prevista una clausola rescissoria da 70 milioni a partire dal 2027.

Buongiorno non vede l'ora di iniziare a lavorare con il resto della squadra, in ritiro a Dimaro, e soprattutto con Antonio Conte. "Cosa mi ha detto Conte prima dell'Europeo? Era carico e mi ha caricato, sono contentissimo. Ci siamo sentiti spesso in questo periodo. Lo ripeto, sono carico", le sue prima parole all'arrivo alla clinica capitolina.