Napoli, per la panchina spunta un vecchio pallino di AdL: c'è Gasperini

RITORNO DI FIAMMA

L'attuale tecnico dell'Atalanta è tra i papabili per il Corriere dello Sport: è sotto contratto fino al 2025 con opzione per un'altra stagione

Con il sogno Conte ancora vivo, in casa Napoli spunta un vecchio nome per la panchina del Napoli. Parliamo di Gian Piero Gasperini, solo pochi giorni fa protagonista di una grande impresa fa con la sua Atalanta ad Anfield Road. Dal 2016 a Bergamo, il 66enne è stato già in passato vicino alla panchina degli azzurri: stava per concludersi l'avventura di Mazzarri e De Laurentiis aveva scelto proprio Gasp. Poi il colpo di scena e il rinnovo del tecnico toscano. Adesso AdL l'ha messo nuovamente nel mirino.

Non è cosa fatti anzi, come scrive anche il Corriere dello Sport che svela del ritorno di fiamma: per l'ex di Genoa e Inter, fautore della difesa a tre, bisognerebbe cambiare molto. Lo stesso dicasi sul fronte Conte. Ma che ci sarà una rivoluzione è cosa certa: lo sa bene pure Manna, in arrivo dalla Juve, prossimo direttore tecnico degli azzurri. L'ultima parola però sul fronte allenatore ce l'avrà il patron: nel listone c'è pure Italiano, in odore d'addio con la Fiorentina, e Stefano Pioli, però ancora sotto contratto con il Milan.