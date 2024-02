Dal Napoli al... Napoli: Pioli nel mirino di De Laurentiis

L'INTRIGO

Il tecnico del Milan piace al presidente degli azzurri per il dopo-Mazzarri. Domenica sera la sfida a San Siro, poi...

E se domenica sera Stefano Pioli affrontasse per l'ultima volta il Napoli da avversario? Solo un pensiero perché, ha chiarito, al futuro della panchina azzurra penserà ad aprile, intanto però Aurelio de Laurentiis, scrive il Mattino, ha cominciato a seguire con grande attenzione l'attuale tecnico del Milan che, evidentemente, potrebbe lasciare i rossoneri a fine stagione. Fin qui nulla di strano: il Napoli cerca un allenatore per il dopo-Mazzarri e si guarda intorno, individua qualche papabile e verifica i margini di trattativa. Quindi, in ordine di preferenza, Antonio Conte, praticamente irraggiungibile, Vincenzo Italiano (con il ds Meluso), Gian Piero Gasperini o, appunto, Stefano Pioli, uno che De Laurentiis apprezza particolarmente da quando, lo scorso anno, è riuscito a eliminare proprio il Napoli dalla Champions. Un Napoli che, chiaramente, il presidente azzurro considerava più forte del Milan e che, quindi, ha perso proprio grazie alla capacità di Pioli di ingabbiarlo.

Una visione che potrebbe essere anche condivisibile e che comunque basta e avanza per considerare l'attuale tecnico del Milan in corsa per la panchina del Napoli. E tutto sommato non sarebbero nemmeno così poche le "strade" che potrebbero portare a Pioli: non ha un ingaggio troppo pesante, sa essere aziendalista, è un uomo pacato, equilibrato e per nulla ossessionato dalle luci della ribalta (che piacciono invece tanto a De Laurentiis, il quale appena può le riserva a se stesso). In più sa valorizzare i suoi giocatori, è pragmatico ma anche in grado di portare una ventata di novità tattiche a una squadra che ha bisogno di rinnovarsi più nel gioco che nei giocatori. Insomma, l'allenatore perfetto se non fosse che, al momento, è sotto contratto con il Milan.

Logico, perciò, che il discorso si chiuda attualmente qui: giugno, o aprile, mese indicato da De Laurentiis per la scelta dell'allenatore per la prossima stagione, sono ancora lontani e il futuro di Stefano Pioli non è ancora deciso. Intanto però il Napoli lo tiene d'occhio. Sperando magari che domenica sera sia meno bravo del solito e non dia un altro dispiacere agli azzurri.

