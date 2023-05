Napoli: AdL-Luis Enrique, contatti in corso. E lo spagnolo fissa il prezzo

NAPOLI

L'ex ct della Spagna il preferito dal presidente per il dopo Spalletti. Italiano l'alternativa

© Getty Images In casa Napoli il dopo Spalletti è già cominciato. De Laurentiis è da giorni al lavoro per trovare la guida giusta alla squadra, il tecnico ideale per confermarla in Italia dopo la conquista dello scudetto e per renderla vincente anche sul palcoscenico europeo. Tanti i nomi accostati alla panchina azzurra ma il preferito dal presidente è quello di Luis Enrique, caratura internazionale, grande personalità e la capacità di creare un mix perfetto tra giovani da lanciare e meno giovani. Dal canto suo Lucho tornerebbe volentieri ad allenare in Italia dopo l'esperienza alla Roma e non chiude le porte, anzi.

Secondo quanto riferito dal Mattino, dalla Spagna Luis Enrique avrebbe già fissato il prezzo per un suo eventuale approdo al Napoli: 8 milioni netti la richiesta di ingaggio (11,5 lordi grazie ai benefici fiscali del decreto crescita). Una cifra che non avrebbe spaventato De Laurentiis, convinto che puntare sullo spagnolo è la soluzione migliore per il far risplendere ancora di più il suo gioiello. I contatti tra De Laurentiis e Lucho sono già iniziati e proseguono. La stima del patron azzurro nei confronti del tecnico spagnolo, che si è dimesso da ct della Roja dopo il Mondiale, è di lunga data. E da una telefonata tra i due, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe 'scappata' anche una promessa, quella di non privarsi della coppia Kvaratskhelia-Osimhen.



Il piano B comunque non manca e porta al tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, pubblicamente elogiato da AdL, che però non vuole fare sgarbi al patron viola Commisso. Italiano che ora ha la testa tutta sulla finale di Conference League contro il West Ham il 7 giugno a Praga.