Napoli, AdL ha promesso rinforzi per gennaio: tutti i nomi

MANOVRE AZZURRE

Il presidente azzurro pronto a investire per rinforzare la squadra e non perdere la prossima Champions League

Dopo il pareggio casalingo con il Monza che ha chiuso amaramente il 2023 del Napoli, Aurelio de Laurentiis ha chiesto scusa ai tifosi, ma soprattutto ha promesso rinforzi dal mercato di gennaio. Serviranno tre o quattro innesti per dare la scossa alla squadra e non rischiare di rimanere fuori dalla prossima Champions League. Anche per questo il presidente azzurro sarebbe pronto a mettere mano alla risorse economiche del club, investendo subito un centinaio di milioni di euro.

Vedi anche napoli Napoli, De Laurentiis: "Tutta colpa mia, ci muoveremo sul mercato per recuperare. Ma gli arbitri..." Da sistemare c'è innanzitutto la difesa, che dopo la partenza di Kim appare quasi irriconoscibile. Il lungo stop che attende Natan e la possibile cessione di Ostigard rendono urgente intervenire. In cima alla lista dei desideri c'è Giorgio Scalvini, nonostante il giovane centrale di Gasperini non stia vivendo un momento felice. L'Atalanta, però, lo valuta 40 milioni di euro e per questo a Napoli tengono aperte altre piste. Come quelle che portano in Premier League e in particolare all'Arsenal. I campioni d'Italia uscenti vorrebbero Jakub Kiwior in prestito, ma i Gunners sarebbe disposti a una cessione temporanea solo per Takehiro Tomyasu, altra vecchia conoscenza della Serie A. Un giovane su cui scommettere potrebbe essere Radu Dragusin, ma il Genoa non vorrebbe cederlo prima dell'estate e a una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro. Troppo rischiosa, invece, la scommessa Martin Vitik dello Sparta Praga.

Si lavora anche per rinforzare il centrocampo e il prescelto sarebbe Teun Koopmeiners. L'olandese era già stato cercato in estate e su di lui la concorrenza è agguerrita, ma serve un grande colpo e ci si proverà sino alla fine. Come per l'atalantino, anche per Heorhij Sudakov bisognerà vedersela con la Juve. Ci sarebbero stati dei contatti con il suo entourage e AdL potrebbe sfruttare l'impasse dei bianconeri, finora frenati dalla richiesta dello Shakhtar, che vuole 30-35 milioni di euro per lasciar andare il suo gioiello. Stesso discorso per Lazar Samardzic, che l'Udinese cederebbe per una ventina di milioni anche visti gli ottimi rapporti tra il patron Pozzo e lo stesso De Laurentiis.