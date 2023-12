Serie A, Napoli-Monza 0-0: Meret para un rigore e salva Mazzarri

NAPOLI-MONZA 0-0

Pessina sbaglia dal dischetto, Kvaratskhelia e Anguissa non pungono: solo un pareggio per i campioni d'Italia

Napoli-Monza: le immagini del match





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il 2023 del Napoli si chiude con il pareggio per 0-0 in casa contro il Monza nella diciottesima giornata di Serie A. Al Maradona, gli azzurri hanno diverse occasioni con Kvaratskhelia e Anguissa, ma Mazzarri deve ringraziare Meret, che al 68' para il rigore provocato da Mario Rui e calciato da Pessina. Solo un punto per i campioni d'Italia, che rischiano ora di scivolare a -6 dal quarto posto, mentre il Monza si porta a quota 22. Espulsi i due tecnici Mazzarri e Palladino.

LA PARTITA

Partita chiusa e complicata al Maradona: nel primo tempo, si rendono pericolosi soprattutto i padroni di casa, anche se i brianzoli sfiorano il colpaccio con la conclusione deviata di Colombo che spaventa la difesa di Mazzarri. Col passare dei minuti si accende Kvaratskhelia, che prima mette Anguissa nelle condizioni di calciare (bravo Di Gregorio a respingere, poi Di Lorenzo tira alto), poi si mette in proprio ma il suo destro non gira abbastanza e finisce a lato.

Nella ripresa, ecco la grande occasione per gli uomini di Palladino: Colpani, entrato da pochi minuti, calcia ma trova la mano in area di Mario Rui, che al 68' provoca il calcio di rigore. Dal dischetto, però, Pessina non colpisce né forte né angolato: Meret si tuffa dalla parte giusta e blocca. Il portiere del Napoli è costretto poi ad uscire per infortunio (dentro Contini). Nel finale la partita si innervosisce: fioccano i cartellini gialli e vengono espulsi pure Mazzarri e Palladino. Il Monza spaventa ancora con Machin, ma lo 0-0 di partenza non cambia: il Napoli finisce l'anno solare con un pareggio che rischia di allontanare ulteriormente il quarto posto, mentre Palladino riesce finalmente a centrare un risultato positivo con una big, ma mangerà certamente le mani per il rigore fallito da Pessina.

LE PAGELLE

Meret 7 - Risponde alle critiche parando il rigore calciato (male) da Pessina e salva i suoi.

Kvaratskhelia 6 - Uno dei pochi a tentare qualcosa in un Napoli irriconoscibile.

Di Gregorio 6,5 - Come Meret, era chiamato a cancellare un periodo complicato: missione compiuta con ottimi interventi.

Pessina 5 - Getta alle ortiche la possibilità di regalare ai suoi un finale di 2023 perfetto.

IL TABELLINO

NAPOLI-MONZA 0-0

Napoli (4-3-3): Meret 7 (29' st Contini); Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6, Mario Rui 5; Anguissa 6,5, Lobotka 6 (40' st Simeone sv), Zielinski 6 (26' st Gaetano 6); Zerbin 5,5 (26' st Lindstrom), Raspadori 5,5, Kvaratskhelia 6. A disp.: Idasiak, D'Avino, Ostigard, Zanoli, Cajuste. All.: Mazzarri 5,5.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; D'Ambrosio 6,5 (31' st Cittadini 6), Gagliardini 6, Caldirola 6; Pereira 5,5 (1' st Birindelli 6), Pessina 5, Akpa Akpro 6 (17' st Bondo 6), Ciurria 6,5; V. Carboni 6 (12' st Colpani 6,5), Dany Mota 6; Colombo 5,5 (31' st Machin 6). A disp.: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Kyriakopoulos, F. Carboni, Vignato, Maric. All.: Palladino 6,5.

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Pereira (M), Birindelli (M), Juan Jesus (N), Di Lorenzo (N), Cittadini (M), Palladino (M), Gaetano (N), Mazzarri (N), Kvaratskhelia (N), Bondo (M)

Espulsi: Mazzarri (N), Palladino (M), Maric (M, dalla panchina)

Note: al 23' st Pessina (M) sbaglia un calcio di rigore

LE STATISTICHE DI NAPOLI-MONZA

Il Napoli ha raccolto 28 punti in questo campionato; dal suo ritorno in Serie A (dal 2007/08), soltanto due volte in 16 stagioni precedenti del massimo torneo i partenopei ne avevano guadagnati meno dopo 18 gare stagioniali (24 nel 2019/20 e 23 nel 2007/08).

Il Monza non ha trovato il gol per tre match consecutivi per la prima volta in Serie A.

Il Napoli è rimasto a secco di gol in cinque delle ultime sette partite di Serie A: tante quante nelle precedenti 33 nel massimo torneo.

Era dallo scorso settembre contro il Bologna che il Napoli non chiudeva a reti inviolate un match di Serie A.

Era dalla prima partita interna di questo campionato che il Napoli non restava imbattuto per due partite casalinghe di fila in Serie A (sei consecutive in quel caso, compreso il finale dello scorso torneo).

Il Monza ha pareggiato due delle ultime tre trasferte di Serie A: lo stesso numero di segni ‘X’ collezionati dai brianzoli nelle 11 gare esterne precedenti.

Il Monza ha sbagliato due degli ultimi tre rigori calciati in Serie A (anche Gytkjær contro il Lecce) dopo che aveva segnato tutti i precedenti cinque tirati nel torneo.

Matteo Pessina ha fallito il primo dei cinque rigori calciati finora in Serie A.

Entrambi gli ultimi due rigori parati da Alex Meret in Serie A sono stati neutralizzati al Maradona (l'altro contro il Lecce nell'agosto 2022), dopo che tutti i tre precedenti nella competizione erano stati parati in trasferta (due con la maglia della SPAL).