Napoli, Natan è un nuovo difensore azzurro: "Ricambierò il vostro supporto"

AFFARE FATTO

La società azzurra ha ufficializzato l'acquisto del difensore brasiliano dal Bragantino. Poi la risposta ironica al Lens

Natan è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli ed è già a disposizione di Rudi Garcia. Il difensore brasiliano ha firmato il contratto con il club azzurro dopo le visite mediche a Villa Stuart e ha già raggiunto il resto della squadra nel ritiro di Castel di Sangro. Dopo il tradizionale tweet di benvenuto del presidente De Laurentiis, lo stesso Natan si è rivolto ai tifosi del Napoli: "Vi voglio ringraziare tutti, ricambierò il vostro supporto sul campo".

Vedi anche napoli Natan, l'erede di Kim: fisicità, gioco aereo e sinistro preciso IRONIA SOCIAL IN RISPOSTA AL LENS

Le inquadrature di Natan De Souza e la voce di Umberto Tozzi con le parole di "Ti amo". E' questo il video che il Napoli ha pubblicato su TikTok per celebrare la firma del nuovo difensore centrale brasiliano e, soprattutto, per 'vendicarsi' del Lens: il club francese aveva infatti diffuso un video per prendere in giro quello azzurro dopo la fallita trattativa per prendere Kevin Danso. "Un ringraziamento particolare - scrive con ironia il club azzurro sotto il video su Natan - al Rc Lens per l'ispirazione".