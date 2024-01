Napoli: accordo con il Verona per Ngonge, beffata la Fiorentina. Visite per Traorè

VISITE PER TRAORÈ

Decisivo l'intervento nella notte del presidente De Laurentiis: le cifre dell'operazione

© Getty Images Napoli scatenato sul mercato. Nel giorno delle visite mediche di Hamed Traorè dopo l'accordo con il Bournemouth sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, il club azzurro ha messo a segno un altro importante colpo, raggiungendo un'intesa verbale con il Verona per l'esterno offensivo Cyril Ngonge. Decisivo l'intervento in prima persona del presidente De Laurentiis, che ha sbloccato la trattativa nella notte: operazione che tra parte fissa e bonus toccherà i 20 milioni di euro. Bruciata la concorrenza della Fiorentina, che si era mossa per prima per il giocatore.

Alla fine il Napoli ha messo sul piatto della bilancia più del doppio della Fiorentina, che non voleva spingersi oltre gli 8-9 milioni di euro per Ngonge. Da perfezionare l'intesa con il giocatore. In questa stagione al Verona ha collezionato 19 presenze in campionato (e due in Coppa Italia) con un bilancio di sei gol e due assist.