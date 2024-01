Napoli, ecco il secondo colpo: domani visite mediche per Traorè

© Getty Images

Il Napoli piazza il secondo colpo di mercato dopo Mazzocchi, arrivato a titolo definitivo dalla Salernitana. Martedì Hamed Traorè è atteso in Italia per le visite mediche a Roma a Villa Stuart e la firma con il club azzurro, che ha raggiunto un'intesa con il Bournemouth sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. In caso di mancato riscatto del centrocampista offensivo classe 2000, per il Napoli il prestito diventerà oneroso. Per Traorè è un ritorno nel campionato italiano: ha già vestito infatti le maglia di Empoli e Sassuolo.