Napoli, a centrocampo la coperta è corta: si studiano Pellegrini e Mainoo

L'alternativa è riaprire i dialoghi con il Manchester United. Mainoo è legato ai Red Devils fino al 2027 ma potrebbe presto salutare considerato lo scarso minutaggio che gli sta riservando Ruben Amorim. L'investimento, però, sarebbe più oneroso visto che il classe 2005 è valutato circa 45 milioni di euro. Il Napoli ci aveva già provato quest'estate durante l'affare Hojlund, senza però intavolare una vera e propria trattativa. Il passato, però, insegna: chi lascia lo United per i partenopei non ha mai deluso. Chiedere a McTominay e al danese, ultimo arrivato.