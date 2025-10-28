Napoli, a centrocampo la coperta è corta: si studiano Pellegrini e Mainoo

Conte-Lautaro, tensione alle stelle
© ipp
© ipp
Oltre a De Bruyne out fino al 2026, Conte perderà anche Zambo per la Coppa d'Africa: probabile, dunque, che si decida di intervenire sul mercatodi Redazione
Il Napoli rischia di dover fare i conti con una carenza non indifferente a centrocampo. I problemi non sono imminenti, anche se l'infortunio di Kevin De Bruyne è una notizia che non fa di certo felice l'ambiente. L'ex Manchester City ha rimediato una lesione di alto grado al bicipite femorale dopo aver segnato il rigore contro l'Inter e sarà disponibile solo nel 2026.
Le vere grane per Conte, però, arriveranno a dicembre. Il tecnico, infatti, perderà un altro pilastro in mezzo al campo visto che Zambo Anguissa sarà impegnato in Coppa d'Africa con il Camerun. Salvo sorprese, il classe '95 dovrebbe rientrare in Italia a gennaio: senza lui e De Bruyne la coperta rischia di essere corta per una squadra impegnata su tre fronti, quattro aggiungendoci anche la Supercoppa in Arabia Saudita.
In attesa dell'apertura delle trattative invernali, Conte dovrà inventarsi qualche soluzione e potrebbe optare per il doppio play con Gilmour e Lobotka più, ovviamente, McTominay. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, è assai probabile che il Napoli decida di intervenire sul mercato. Al momento sono due i nomi più gettonati: Lorenzo Pellegrini e Kobbie Mainoo. Il centrocampista della Roma ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e sembra destinato a non rinnovarlo. Per evitare di perderlo a zero, i giallorossi potrebbero valutare una sua cessione tra qualche mese.
L'alternativa è riaprire i dialoghi con il Manchester United. Mainoo è legato ai Red Devils fino al 2027 ma potrebbe presto salutare considerato lo scarso minutaggio che gli sta riservando Ruben Amorim. L'investimento, però, sarebbe più oneroso visto che il classe 2005 è valutato circa 45 milioni di euro. Il Napoli ci aveva già provato quest'estate durante l'affare Hojlund, senza però intavolare una vera e propria trattativa. Il passato, però, insegna: chi lascia lo United per i partenopei non ha mai deluso. Chiedere a McTominay e al danese, ultimo arrivato.
© ipp
© ipp