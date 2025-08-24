Logo SportMediaset
Mercato

Como: respinta offerta monstre per Nico Paz

24 Ago 2025 - 17:15

Il Como continua a difendersi dalle offerte per il suo gioiello Nico Paz. Ultima in ordine di tempo, sostengono dall'Inghilterra, quella del Tottenham che avrebbe messo sul piatto ben 50 milioni di euro. Il club italiano ha detto no. 

Calciomercato live

Calciomercato live

L'urlo di Italiano scuote il mercato: perché non fare come nel 2018?

Guardiola e Donnarumma

Donnarumma-City, accordo vicino: ma Ederson "blocca" ancora Gigio

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

"Here we not go", la Virtus Bologna e l'arrivo di Diouf all'Inter

Calciomercato live

Calciomercato live

20:04
Il Pescara non molla Lapadula: la chiave può essere Dagasso
19:23
Liverpool: è Chiesa la carta per arrivare a Isak
18:17
Fiorentina, il dg Ferrari sul rinnovo di Kean: "C'è già un semi-accordo, presto chiuderemo tutto"
18:11
Borussia Dortmund, doppio colpo dal Chelsea: affare da 25 milioni
17:15
Como: respinta offerta monstre per Nico Paz