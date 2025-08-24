Como: respinta offerta monstre per Nico Paz

Il Como continua a difendersi dalle offerte per il suo gioiello Nico Paz. Ultima in ordine di tempo, sostengono dall'Inghilterra, quella del Tottenham che avrebbe messo sul piatto ben 50 milioni di euro. Il club italiano ha detto no.
