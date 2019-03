Marquinhos in pressing su Allan per portarlo al Psg

27/03/2019

Il nuovo assalto del Paris Saint Germain ad Allan sta per prendere forma. Ma c'è stato un anticipo di questa trattativa nel ritiro della nazionale brasiliana, prima in Portogallo e poi in Repubblica Ceca. Il giocatore del Napoli è stato oggetto di un vero e proprio assedio da parte dei suoi compagni in maglia verdeoro: Thiago Silva, Marquinhos e Dani Alves, anche Neymar collegato telefonicamente con gli amici. Soprattutto Marquinhos si è prodigato in questa opera di (ulteriore) convincimento: quest'anno ha dovuto giocare spesso a centrocampo proprio per assenza di alternative valide. E questo non gli va affatto. Allan si vede con la maglia del Psg addosso la prossima stagione, ma la storia è ancora tutta da scrivere perché comunque c'è di mezzo una trattativa da impostare con il presidente Aurelio De Laurentiis. Già nel mese di gennaio il centrocampista era molto tentato di accettare le proposte del club francese, che era disposto a triplicargli lo stipendio. Poi però De Laurentiis e Ancelotti si erano opposti alla partenza, ben sapendo che il Psg sarebbe tornato alla carica.



Adesso i tempi sembrano maturi per un rilancio. L'offerta di gennaio si era avvicinata ai 60 milioni, molto meno di quello che il Napoli aveva in mente di realizzare. Secondo le ultime voci che arrivano da fonti molto vicine al Paris Saint Germain, adesso si potrebbe arrivare a un'offerta di 90 milioni più 10 di bonus, cifra che potrebbe rappresentare una tentazione per De Laurentiis. Gli amici della Nazionale brasiliana avrebbero anche invitato Allan a spingere per la cessione, ma su questo il giocatore non sembra affatto d'accordo. Ai nostri microfoni dopo Repubblica Ceca-Brasile a precisa domanda ha risposto: "Spero di rimanere a Napoli a lungo". Spero. Questo è un verbo da interpretare bene. Anche perché Thomas Tuchel, che è stato riconfermato ufficialmente alla guida del Paris Saint Germain anche per la prossima stagione, ha chiesto due rinforzi di peso a centrocampo. Uno è proprio Allan, l'altro è Ander Herrera che va in scadenza di contratto con il Manchester United.