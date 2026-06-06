Como, Suwarso: "Futuro di Nico Paz nella mani Real, Cambiaso e Chiesa troppo cari"

06 Giu 2026 - 18:50
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Il futuro di Nico Paz è nelle mani del Real Madrid ma Cesc Fabregas ha assicurato che resterà al Como, invece su Cambiaso e Chiesa la richiesta al momento non è alla portata della società lariana: il presidente del Como, Mirwan Suwarso, non scioglie tutti i nodi ma parla della sua squadra con l'orgoglio di chi l'ha portata in Champions League, tagliando uno storico traguardo. "Il destino di Nico Paz - ha detto il n.1 del club lombardo - rimane nelle mani del Real Madrid, aspettiamo. Stiamo seguendo vari calciatori, al momento i loro prezzi sono fuori dal nostro target. Guardiamo alle varie opportunità che si presentano. Stiamo lavorando anche molto sul nostro settore giovanile che possano essere competitivi nei prossimi anni".

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