Napoli, tutto tace sul rinnovo di Kvaratskhelia: big europee alla finestra

Nel frattempo, però, lo stallo sta facendo drizzare le antenne ad alcune big europee che da tempo hanno messo Kvara nel loro mirino. Alla finestra ci sono in particolare il Paris Saint Germain, a cui il georgiano era già stato molto vicino in estate, e il Barcellona, che secondo Il Mattino sta flirtando molto col suo agente e avrebbe già pronta un'offerta economica: 80 milioni di euro al Napoli, guarda caso l'ammontare della clausola richiesta per il rinnovo, e per l'appunto 8 milioni a stagione per l'attaccante. Sviluppi attesi nelle prossime settimane.