Kvaratskhelia, papà Badri: "Match speciale al Bernabeu. Sogna ancora il Real Madrid"

L'ASSIST

Assist di mercato per il padre del talento georgiano del Napoli: "Ha sempre sognato di indossare quella maglia, in famiglia tifano tutti il Real"

Una buona prova in un grande palcoscenico come quello del Bernabeu. Khvicha Kvaratskhelia ha a suo modo passato una serata da sogno in Real Madrid-Napoli 4-2, giocando in quello che un giorno potrebbe diventare il suo stadio contro una squadra stellare. "Per Khvicha giocare contro il Real Madrid è stato speciale - ha confermato il padre del georgiano dopo la partita -. Ha sempre sognato e sogna ancora di giocare nel Real Madrid, ne sono sicuro".

L'attaccante del Napoli ha messo in mostra le proprie giocate contro la squadra di Ancelotti e, anche se con qualche imprecisione di troppo, la qualità ha impressionato i tifosi di casa. Ecco perché le parole di Badri Kvaratskhelia - affettuose e da padre in primis - assumono un significato importante e che potrebbe condizionare il futuro. Dal Napoli non sono arrivate reazioni, ma sicuramente il messaggio non è passato del tutto inosservato.

"Nella mia famiglia sono tutti tifosi del Real Madrid, tranne me - ha continuato il padre di Kvaratskhelia a Geo Team -. Per questo è stata una partita speciale". E chissà che presto il sogno non si possa avverare per tutta la famiglia.