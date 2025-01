Kvara, Conte dice sì alla cessione. Ma c'è distanza sulle cifre con il Psg

Aveva fatto di tutto per tenerlo a Napoli in estate, ma adesso anche lui ha cambiato idea: Kvaratskhelia può partire. Parliamo di Antonio Conte, che in queste ore non ha alzato nessun muro dopo le voci di un presunto addio del georgiano. Il tecnico leccese, forse addirittura deluso da qualche atteggiamento del fantasista, è pronto a ridisegnare la sua squadra. Neres dà garanzie, e il mercato regalerà anche altro oltre a Billing e Danilo, quest'ultimo destinato a raggiungere Castelvolturno negli ultimi giorni del mese di gennaio.