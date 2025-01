Psg, ancora nessuna offerta ufficiale per Kvaratskhelia: il Napoli vuole 90 milioni

L'entourage di Kvaratskhelia è andato in avanscoperta col Napoli, incontro con il direttore sportivo Manna e discorso di questo tipo: "Il Psg vuole Kvara". Il club parigino ha già un accordo con l'attaccante georgiano da 8 milioni di euro all'anno a salire per 5 stagioni. Manna ha riportato quanto riferito da Jugeli, agente del georgiano, al presidente De Laurentiis la cui risposta è stata: se ne può cominciare a parlare per 90 milioni cash e in un'unica soluzione. Niente contropartite tecniche.