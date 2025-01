Napoli, rinforzo in mediana: fatta per Billing, sfuma la pista Casadei

Per quanto riguarda la formula dell'operazione, per il danese si parla di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i nove e i dieci milioni di euro. Con l'arrivo di Billing a Napoli, a questo punto sembrerebbe sfumare definitivamente la pista Casadei, giovane talento dell'Under 21 e del Chelsea trattato di recente da Manna per puntellare proprio la rosa in mezzo al campo con un elemento di grande qualità e prospettiva. In questa stagione Billing finora ha collezionato 10 presenze in Premier League con la maglia del Bournemouth, scendendo in campo per soli 176 minuti complessivi.