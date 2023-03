Napoli, Kim dribbla il mercato per lo scudetto: "Voci non vere, resto concentrato"

VOCI RESPINTE

Il difensore sudcoreano: "Non voglio essere influenzato da tutte queste ipotesi, mancano ancora tante partite"

Kim Min-Jae è uno dei punti di forza del Napoli che punta allo scudetto. Il difensore sudcoreano è impegnato con la propria nazionale, ma dal ritiro ha fatto capire di essere concentrato sul finale di stagione con gli azzurri e sul futuro all'ombra del Vesuvio. "Non mi interessano le voci di mercato perché non sono vere. Da 4-5 anni si parla sempre dei miei trasferimenti - ha commentato Kim -, ma non voglio essere influenzato e restare concentrato sulle partite che mancano".

Tra uno scudetto da vincere e una Champions League da sognare, Kim vuole pensare uno step per volta: "Lavoro sodo con la squadra per mantenere un ottimo ritmo in campionato e allo stesso tempo per imparare molto. Ci sono ancora così tante partite che dobbiamo restare concentrati e non penso affatto solo allo scudetto perché la stagione non è finita e non sappiamo cosa accadrà in futuro".

Una cosa però il difensore sudcoreano la sa con certezza ovvero non vuole sentire parlare di calciomercato: "Se si guarda ai miei trasferimenti - ha ricordato -, sono sempre andato in squadre che non erano nemmeno state menzionate, quindi spero che queste voci finiscano perché voglio restare concentrato".