James-Napoli, Ancelotti: "Sarà una trattativa lunga"

13/07/2019

Continua il lavoro ai fianchi del Napoli per James Rodriguez. Dopo De Laurentiis tocca ad Ancelotti dire la sua sulla trattativa in corso col Real Madrid per il colombiano. Parole che da una parte confermano la volontà degli azzurri di portare in Italia l'attaccante dei Blancos e dall'altra le difficoltà per far incastrare tutti i pezzi del puzzle. "Gli ho mandato un sms di auguri. La trattativa sarà lunga e se salta arriverà un altro", ha detto Ancelotti.