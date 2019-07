Amichevoli, Vokic e il Benevento beffano il Napoli alla prima uscita

13/07/2019

I big e Manolas sono appena arrivati o lo faranno a breve, Ancelotti però non vuole rinunciare a sperimentare quelle che sono le idee per la nuova stagione. Il 4-2-3-1 in particolare sembra essere più accentuato nelle posizioni dei giocatori e negli interpreti chiamati a migliorare meccanismi e affiatamento dopo i primi giorni di lavoro. Dall’altra parte il Benevento di Inzaghi parte subito in maniera pimpante e spaventa il Napoli due volte. Prima Coda rientra con il destro dal limite e colpisce il palo esterno, poi Roberto Insigne prende lo stesso legno del compagno con il sinistro a giro. Il Napoli si fa notare con Tutino che manda alto su un errore di valutazione di Volta, poi passa con il destro incrociato di Callejon al 19’, palo interno e gol, sull’assist profondo di Younes. Benevento che rimette a posto il punteggio prima dell’intervallo perché Maksimovic al 34’ manca in area il pallone, Coda si allunga e mette alle spalle di Karnezis.

Nella ripresa i due allenatori svuotano le panchine con il passare dei minuti. Nel Napoli si vede il nuovo acquisto Di Lorenzo, insieme a diversi ragazzi della primavera, aggregati per il ritiro di Dimaro, ma destinati a partire per giocare con più continuità. Tanti cambi, compagni di squadra che hanno poca conoscenza reciproca e voglia di provare ancora qualcosa di diverso da parte dei due allenatori. Ancelotti, per esempio, sistema i suoi con una sorta di 3-5-2, con Di Lorenzo a tutta fascia come accaduto nella scorsa stagione all’Empoli e chiede con insistenza di giocare semplice, ma con qualità, anche ai più giovani. I due portieri non intervengono mai, l’unico episodio arriva all’89’ ed è quello che decide la gara. Vokic riceve dentro l’area e con il sinistro basso batte Contini, subentrato a Karnezis. Il Benevento conquista un risultato prestigioso, il Napoli inizia a mettersi in moto, in attesa della rosa al completo, del sogno di mercato James Rodriguez e di test prestigiosi come quello contro il Liverpool del 28 luglio.