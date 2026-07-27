Stones all'Inter, spunta il like di Curtis Jones. A gennaio anche lui può arrivare a zero...

L'Inter e Curtis Jones si sfiorano da mesi. I nerazzurri stanno corteggiando il centrocampista del Liverpool da più di sette mesi: il nome del classe 2001 è entrato in orbita nerazzurra già dal mercato di gennaio, quando l'Inter provò il primo assalto. Nella finestra estiva i nerazzurri si sono fatti di nuovo sotto, vedendosi rispondere ancora negativamente dai Reds che, nonostante il contratto del ragazzo in scadenza a giugno 2027, continuano a chiedere 40 milioni di sterline. L'Inter, forte del gradimento di Jones, non intende spingersi fino a quel livello. Anche perché il ragazzo, al momento, non sembra interessato ad ascoltare le altre proposte dalla Premier. Jones, nato e cresciuto a Liverpool, non si vede con altre maglie in Inghilterra. E il feeling con l'Inter continua a rimanere acceso. Il centrocampista classe 2001 ha infatti messo un like al post di Fabrizio Romano che annunciava l'approdo di John Stones all'Inter a parametro zero. E chissà allora che Jones non possa prendere spunto dal suo connazionale per raggiungerlo a Milano: a gennaio 2027 sarà libero di firmare per chi vuole.