Insigne tra Parigi e il rinnovo: Tuchel lo vuole, in programma un incontro AdL-Raiola

14/06/2019

Quelli in arrivo saranno giorni importanti per il futuro di Lorenzo Insigne, che è finito nel mirino del Psg e per certi versi è anche tentato dall'esperienza a Parigi, dove ritroverebbe Verratti e potrebbe seriamente competere per la vittoria della Champions. Allo stesso tempo, come riferisce la Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni è in programma un incontro tra De Laurentiis e l'agente Raiola per discutere del possibile rinnovo di contratto.