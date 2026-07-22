Dalla Spagna: Real Madrid su Rodri, Florentino apre su richiesta di José Mourinho

Il Real Madrid vuole Rodri, stando a quanto riportato da Marca. La clamorosa indiscrezione del media spagnolo vedrebbe i Blancos fortissimi sul mediano del Manchester City su esplicita richiesta di José Mourinho. Non solo: secondo la fonte, tra club e giocatore ci sarebbe già l'accordo su cifre e durata. Il capitano della Spagna campione del mondo andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2027. Per ora non c'è una trattativa tra gli Sky Blues e il Real Madrid, ma potrebbe aprirsi tutto in breve tempo per un clamoroso trasferimento estivo anche perché ci sarebbe l'assenso di Florentino all'ingaggio del fenomenale centrocampista. Per Rodrigo si tratterebbe di un ritorno nella capitale spagnola pur cambiando sponda, perché ha giocato 6 anni nelle giovanili dell'Atletico e un anno nella prima squadra Colchoneros, nel 2018-19, prima di trasferirsi a Manchester.