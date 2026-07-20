Napoli in ansia per Buongiorno, oggi l'esito del consulto per il ginocchio

Il primo giorno dopo la fine dei Mondiali potrebbe già indirizzare la stagione di Alessandro Buongiorno e del Napoli. Il difensore torinese si è recato a Barcellona per un consulto che dovrà dissolvere i dubbi legati al suo ginocchio destro. Il professore Ramon Cugat, massimo esperto in traumatologia e chirurgia ortopedica, dovrà capire quali sono le reali problematiche e capire come intervenire sul tendine. Da una parte c'è l'ipotesi della terapia conservativa, che terrebbe fuori Buongionro per circa un mese e mezzo, dall'altra la temuta operazione, con stop di tre mesi. Al momento l'unica certezza è che il giocatore non si potrà mettere a disposizione di Max Allegri nemmeno per la seconda parte del ritiro estivo, prevista a Castel di Sangro.
Ore d'ansia insomma, che potrebbero avere riflessi anche sul mercato. In caso di intervento chirurgico, infatti, il Napoli dovrebbe trovare un sostituto e il primo candidato in cima alla lista dei desideri di Allegri è quel Federico Gatti che ha già avuto modo di allenare alla Juventus. In alternativa si sono fatti i nomi di Solet dell’Udinese e Tiago Gabriel del Lecce, a meno che non si propenda per una soluzione interna come Marianucci e Obaretin. Intanto, però, il neo tecnico azzurro sta provando anche Rafa Marin nel ruolo di centrale di difesa.