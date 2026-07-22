Freuler potrebbe lasciare la Serie A: trattativa viva col NEOM

22 Lug 2026 - 11:38
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REMO FREULER, 32, VdM: 3 MLN © Getty Images

REMO FREULER, 32, VdM: 3 MLN © Getty Images

Remo Freuler, svincolato dal 30 giugno, aspetta di capire quale sarà il suo futuro: oltre al ritorno al Bologna, si potrebbe concretizzare l'opzione NEOM, squadra saudita che ha avviato le trattative per firmare il centrocampista svizzero. Nel frattempo, anche l'amministratore delegato del Bologna Fenucci ha parlato del futuro di Freuler: "Il giocatore qui ha fatto un percorso importante ed è stimato da tutta la piazza. In termini di contratti vedremo se ci sarà spazio, altrimenti le strade dovranno dividersi. Percentuali? Non altissime". 

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