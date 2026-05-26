Inter-Alexandar Stankovic, la novità sul futuro

26 Mag 2026 - 11:35
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Alexandar Stankovic ha rimandato ogni decisione sul proprio futuro alle prossime settimane, dichiarandosi concentrato sugli impegni con la propria nazionale e sulle successive vacanze dopo aver conquistato lo storico scudetto della seconda stella con la maglia del Bruges. Il calciatore, sul quale l'Inter ha il diritto di recompra, ha espresso ai microfoni di nieuwsblad.be tutto l'orgoglio per la straordinaria cavalcata stagionale nel campionato belga, commentando testualmente: “Tra pochi giorni partirò per andare in nazionale, poi ci saranno le vacanze. Ci sarà tempo per parlarne. Il Club Brugge è una grande famiglia. Sono veramente molto orgoglioso di me stesso, ma anche dei miei compagni e del club. Siamo riusciti a conquistare la seconda stella, è qualcosa di straordinario”. L'Inter vuole riscattarlo ma su di lui ci sono già gli occhi della Premier League.

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