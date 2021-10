I dubbi di Insigne: Napoli lontano, spuntano lo United e l'America

Il tempo passa, ma è sempre in fase di stallo la trattativa tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo. Parti molto distanti e, al momento, l'unica strada percorribile sembra essere quella dell'addio a fine stagione a parametro zero. Aurelio de Laurentiis ha offerto al capitano un ingaggio da 4,5 milioni di euro per cinque anni, ma il giocatore avrebbe chiesto anche un bonus di 7 milioni per firmare, in pratica il prezzo per "riacquistare" il cartellino.