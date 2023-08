Napoli, salta Gabri Veiga: va all'Al Ahli

Il Napoli vede sfumare il principale obiettivo a centrocampo proprio sul traguardo: niente Gabri Veiga, per il quale si era trovato un accordo col Celta Vigo tanto che qualche giorno fa il giocatore era atteso in Italia per le visite mediche, che sceglie - anche lui - l'Arabia Saudita grazie a un contratto da 12,5 milioni di euro a stagione offerto dall'Al Ahli. Al club spagnolo 40 milioni di euro, quindi una cifra superiore ai 36 milioni della clausola che il Napoli aveva già deciso di pagare al Celta. Ora Aurelio De Laurentiis potrebbe fiondarsi su Koopmeiners (Atalanta) o Samardzic (Udinese).